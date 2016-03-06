Cagnolina Lorenza Trova Famiglia grazie a Facebook: Adottata da Andrea e Maryon

Ha avuto un lieto fine la storia di Lorenza, la cagnolina travolta da un'auto l'anno scorso, durante la notte di San Lorenzo

"La piccola ha preso possesso del divano di casa ed è diventata la mascotte del nostro ufficio. Gioca come una matta con gli altri cani, sta imparando tante cose e si sta abituando ai rumori di Milano. Siamo innamorati di lei".

"Non mi era mai capitata una canina così intelligente e collaborativa. A tutti i cani che ho curato, per fargli fare l'esercizio del tapis roulant bisogna dargli delle gratificazioni; lei, invece, ci saliva da sola perché aveva capito che le faceva bene".

Quel cinico e crudele pirata della strada non si fermò dopo aver travolto Lorenza e se non fosse stato per un passante che, il giorno dopo, sentì i suoi lamenti, sarebbe certamente morta. Lorenza venne subito curata e salvata. Grazie a una campagna lanciata suvenne racimolato il denaro necessario per salvare la cagnolina che, dopo l'incidente, rimase paralizzata per una lesione al midollo e la frattura all'anca. I medici, per fortuna, sono riusciti, dopo una lunga riabilitazione, a farla camminare nuovamente. Ebbene, oggi Lorenza ha una nuova famiglia. Il cane, dopo aver trascorso oltre 5 mesi in un canile è stato adottato da, due musicisti:La storia di Lorenza è balzata subito sul web e sui social e proprio grazie all'appello lanciato su Facebook sono stati trovati sia i fondi per operarla che la nuova famiglia. Durante la permanenza nel, secondo alcuni volontari, Lorenza era triste, aveva perso la sua allegria. Adesso, però, è felice assieme a Maryon e Andrea che, siamo certi, saranno in grado di darle tutto quell'amore di cui ha bisogno. Tutto è ben quel che finisce bene. Tra coloro che hanno lanciato un appello per trovare una famiglia a Lorenza c'è ancheche, tra l'altro, aveva devoluto una cospicua somma per l'operazione, dopo l'incidente. Lorenza è tornata a camminare grazie anche a, fisioterapista che ama tanto il suo lavoro e gli animali: