Emma Sostiene Diritti Coppie Gay a Roma: "La Mia Famiglia mi Ha Insegnato a non Discriminare"

Alla manifestazione che si è svolta ieri a Roma per supportare le unioni civili hanno partecipato molte persone e, a sorpresa, anche la cantante Emma Marrone

"E' un momento storico importante, un momento storico del cambiamento. Ma non solo per le coppie omosessuali, per tutti. La mia famiglia mi ha insegnato a non discriminare".

"Vorrei che ogni giorno fosse un 5 marzo. Sono qui perché voglio battermi per i diritti di questi bambini. Esistono solo bambini che nascono con l'amore. Non esistono figli di eterosessuali o di gay, ma solo di persone che si amano".

"Se avessi una figlia gay, vorrei che crescesse in un mondo in cui le siano garantiti gli stessi diritti di tutti. Soprattutto quello di essere felice. Nessuno può giudicare quando un amore è sano oppure no".

"Stare insieme e lottare per i diritti di tutti è emozionante. Questo è un punto di partenza, ma è solo l'inizio perché la strada è lunga e tortuosa".

"Non solo oggi... Io ci sono!".

La popstar salentina ha più volte affermato di sostenere i diritti delle, sottolineando di detestare qualsiasi tipo di discriminazione. Ieri Emma si è presentata a Piazza del Popolo ed ha manifestato assieme al popolo delle unioni civili. A margine dell'evento ha detto:Lo slogan dell'evento, svoltosi ieri nella Capitale, è stato. Tra i tanti partecipanti (oltre 40.000 secondo gli organizzatori), dunque, anche personaggi importanti come Emma e Paola Turci. Dopo essere salita sul palco con i bimbi della famiglia Arcobaleno, la cantante pugliese ha dichiarato:Emma non ha fatto altro che ribadire la sua visione in merito ai diritti delle coppie gay. A gennaio, infatti, l'artista aveva argomentato:Oltre ad Emma, ieri, hanno manifestato a Piazza del Popolo anche altri artisti come Cecile e Paola Turci. Quest'ultima ha affermato:Emma aveva annunciato la sua presenza all'evento romano pro unioni civili su, scrivendo: