Emma Sostiene Diritti Coppie Gay a Roma: "La Mia Famiglia mi Ha Insegnato a non Discriminare"
di Redazione
06/03/2016
Alla manifestazione che si è svolta ieri a Roma per supportare le unioni civili hanno partecipato molte persone e, a sorpresa, anche la cantante Emma MarroneLa popstar salentina ha più volte affermato di sostenere i diritti delle coppie gay, sottolineando di detestare qualsiasi tipo di discriminazione. Ieri Emma si è presentata a Piazza del Popolo ed ha manifestato assieme al popolo delle unioni civili. A margine dell'evento ha detto:
"E' un momento storico importante, un momento storico del cambiamento. Ma non solo per le coppie omosessuali, per tutti. La mia famiglia mi ha insegnato a non discriminare".Lo slogan dell'evento, svoltosi ieri nella Capitale, è stato "Andare oltre la Cirinnà". Tra i tanti partecipanti (oltre 40.000 secondo gli organizzatori), dunque, anche personaggi importanti come Emma e Paola Turci. Dopo essere salita sul palco con i bimbi della famiglia Arcobaleno, la cantante pugliese ha dichiarato:
"Vorrei che ogni giorno fosse un 5 marzo. Sono qui perché voglio battermi per i diritti di questi bambini. Esistono solo bambini che nascono con l'amore. Non esistono figli di eterosessuali o di gay, ma solo di persone che si amano".Emma non ha fatto altro che ribadire la sua visione in merito ai diritti delle coppie gay. A gennaio, infatti, l'artista aveva argomentato:
"Se avessi una figlia gay, vorrei che crescesse in un mondo in cui le siano garantiti gli stessi diritti di tutti. Soprattutto quello di essere felice. Nessuno può giudicare quando un amore è sano oppure no".Oltre ad Emma, ieri, hanno manifestato a Piazza del Popolo anche altri artisti come Cecile e Paola Turci. Quest'ultima ha affermato:
"Stare insieme e lottare per i diritti di tutti è emozionante. Questo è un punto di partenza, ma è solo l'inizio perché la strada è lunga e tortuosa".Emma aveva annunciato la sua presenza all'evento romano pro unioni civili su Instagram, scrivendo:
"Non solo oggi... Io ci sono!".
Articolo Precedente
Brasile in Profonda Recessione: Debito Ridotto a Spazzatura da Standard & Poor's
Articolo Successivo
Cagnolina Lorenza Trova Famiglia grazie a Facebook: Adottata da Andrea e Maryon
Redazione