Bansky, Svelata Identità da Esperti Inglesi: E' Robin Gunningham
di Redazione
06/03/2016
Il noto writer Bansky sarebbe Robin Gunningham, almeno stando a un recente studio condotto da un'equipe di esperti dell'Università Queen Mary di LondraGli studiosi londinesi, per scoprire l'identità del celebre graffitaro hanno usato una avveniristica tecnologia di localizzazione geografica solitamente usata dalla Polizia per scovare i criminale. In sostanza, sono stati dapprima individuati i punti dove Bansky ha realizzato le sue opere, quindi zone frequentate spesso dal writer, ed hanno notato corrispondenze con i movimenti di Gunningham. I ricercatori londinesi hanno notato che Bansky si reca spesso in un appartamento, in un pub e in un parco di Bristol e in 3 alloggi a Londra. Già 8 anni fa il Daily Mail aveva reso noto che Bansky è in realtà Robin Gunningham. Bene, oggi lo sostengono anche gli studiosi dell'Università Queen Mary. Il biologo che ha coordinato il recente studio, Stephen Le Comber, ha rivelato alla BBC:
"Mi stupirei se l'uomo in questione non fosse Bansky. Se vai su Google e scrivi Bansky e Gunningham ti usciranno fino a 43.500 risultati".Bansky ha realizzato il suo ultimo murales di fronte all'ambasciata francese a Londra, contestando l'atteggiamento della Polizia francese in un campo profughi di Calais, dove ha lanciato lacrimogeni per allontanare i migranti durante le operazioni di sgombero.
