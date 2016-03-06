Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Bansky, Svelata Identità da Esperti Inglesi: E' Robin Gunningham

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il noto writer Bansky sarebbe Robin Gunningham, almeno stando a un recente studio condotto da un'equipe di esperti dell'Università Queen Mary di Londra

  Gli studiosi londinesi, per scoprire l'identità del celebre graffitaro hanno usato una avveniristica tecnologia di localizzazione geografica solitamente usata dalla Polizia per scovare i criminale. In sostanza, sono stati dapprima individuati i punti dove Bansky ha realizzato le sue opere, quindi zone frequentate spesso dal writer, ed hanno notato corrispondenze con i movimenti di Gunningham. I ricercatori londinesi hanno notato che Bansky si reca spesso in un appartamento, in un pub e in un parco di Bristol e in 3 alloggi a Londra. Già 8 anni fa il Daily Mail aveva reso noto che Bansky è in realtà Robin Gunningham. Bene, oggi lo sostengono anche gli studiosi dell'Università Queen Mary. Il biologo che ha coordinato il recente studio, Stephen Le Comber, ha rivelato alla BBC:
"Mi stupirei se l'uomo in questione non fosse Bansky. Se vai su Google e scrivi Bansky e Gunningham ti usciranno fino a 43.500 risultati".
Bansky ha realizzato il suo ultimo murales di fronte all'ambasciata francese a Londra, contestando l'atteggiamento della Polizia francese in un campo profughi di Calais, dove ha lanciato lacrimogeni per allontanare i migranti durante le operazioni di sgombero.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cagnolina Lorenza Trova Famiglia grazie a Facebook: Adottata da Andrea e Maryon

Articolo Successivo

Velletri, Droga e Cellulari ai Detenuti: 14 Arresti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025