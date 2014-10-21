Loading...

California, ladra resta incastrata in un camino: salvata e arrestata

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2014

California - Una donna è stata tratta in salvo e successivamente arrestata per aver tentato di rubare nella casa di un uomo che aveva conosciuto online. La donna, Genoveva Nunez-Figueroa, è rimasta incastrata nel camino dell'abitazione dell'uomo ed è stata salvata dai vigili del fuoco. L'episodio è avvenuto precisamente a Ventura County.

I pompieri hanno faticato non poco per liberare la donna, che aveva pensato di entrare nella casa attraverso il camino.

"Ho intenzione di essere un po' più cauto quando invito qualcuno nella mia casa ora", ha detto Lawrence, il proprietario della casa.

