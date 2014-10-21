Londra, bastonò tre sorelle che dormivano in albergo: accusato di tentato omicidio

Londra - Un ladro che prese a bastonate tre sorelle che dormivano in un hotel di lusso è stato accusato di tentato omicidio. Il delinquente, Philip Spence, ha letteralmente sfigurato le tre donne che, tuttavia, sono riuscite a sopravvivere.

Il 32enne Spence entrò nel sontuoso Cumberland Hotel nelle prime ore del 6 aprile 2014 e si introdusse con estrema facilità nella camera delle ragazze nonostante la porta fosse chiusa a chiave. Ohoud al Najjar, una delle donne, è stata colpita anche al cranio.

I poliziotti hanno riferito che lo scenario che si trovarono davanti, quanto entrarono nella camera dell'hotel, fu orribile.

Le tre sorelle avevano deciso di lasciare la porta aperta per permettere alla quarta sorella, Sheika al-Mheiri, di entrare senza bussare: era uscita per acquistare un po' di cioccolato.