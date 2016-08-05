Crollo ponte in India: edificato negli anni '40
di Redazione
05/08/2016
India, ponte risalente all'epoca britannicaI poliziotti hanno riferito che nessuno è sopravvissuto al disastro. Sarebbero finiti nel fiume almeno due autobus. Al lavoro anche i sommozzatori della National Disaster Responce Force. Quando il ponte è crollato, in India pioveva molto. Le pessime condizioni meteorologiche ha rallentato le operazioni di soccorso. Il Times of India ha reso noto che le vetture, dopo il cedimento del ponte, sono state deviate su un altro ponte. Il capo della Protezione civile ha rivelato che il ponte ha ceduto probabilmente per le sue pessime condizioni. Era necessaria, infatti, na ristrutturazione in quanto risalente agli anni '40. Diverse auto stavano transitando sul ponte nel momento del crollo. Non si conosce il numero delle vittime ma, sicuramente, supera la decina. Il capo della Protezione civile ha anche confermato che sono finiti nel fiume Savitri anche due autobus. La tragedia è avvenuta di notte, dopo le 23 (ora locale). Devendra Fednavis, governatore dello stato di Maharashtra, ha dichiarato che i sommozzatori hanno recuperato diversi cadaveri; sono una quarantina, però, le persone ricercate.
Piogge torrenziali causano ennesimo disastro in IndiaSecondo gli investigatori indiani, sono state probabilmente le piogge torrenziali ha provocare l'ennesimo disastro in India. I soccorritori temono che molti corpi siano stati portati a valle dalle forti correnti del fiume. Il South Bridge collegava Mumbai a Goa. Pochi attimi dopo la tragedia, il capo gestione delle catastrofi, OP Singh, aveva detto:
"Le correnti sono molto forti: ciò rende molto difficile iniziare un piano di ricerca su vasta scala. Cerchiamo attualmente veicoli e corpi su un tratto di 8 chilometri".Il proprietario di un ristorante nei paraggi ha rivelato di aver visto persone cadere dal ponte alle 23.30 del 3 agosto 2016.
