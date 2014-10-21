Loading...

Kate Middleton radiosa: nausee mattutine terminate

21/10/2014

La moglie del principe William, Kate aspetta il secondo bebè ma negli ultimi tempi ha dovuto rinviare tutti i suoi impegni ufficiale perché colpita da nausee mattutine. A quanto pare, i suddetti malesseri sono finiti per Kate Middleton, visto che oggi è apparsa felice e tranquilla, assieme a William durante un incontro col presidente di Singapore, Tony Tan Keng Yam, e la moglie. Le due coppie si sono incontrate a Londra.

I media hanno riferito che Kate sta meglio ed ora può spostarsi senza alcun problema.

