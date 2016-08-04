iPhone esplode: ciclista ustionato

Ustioni alla coscia destra per scoppio iPhone

"Ho sentito forte dolore e bruciore"

"Ho visto fumo uscire dalla tasca e poi, improvvisamente, ho sentito un forte dolore e bruciore... Ricordo che, guardando la gamba, ho visto una fuoriuscita nera lungo tutta la gamba e ho sentito odore di fosforo. Ora voglio lottare per far conoscere a tutti i pericoli degli smartphone e degli altri congegni che usano batterie al litio.

. L'uomo stava pedalando in un luogo non molto distante da Sidney quando, all'improvviso, ha sentito dolore alla coscia: l'iPhone era scoppiato in tasca!A parlare dell'insolita vicenda è stato lo stesso Gareth.. Non è la prima volta che un melafonino esplode improvvisamente, mettendo a rischio l'incolumità del possessore e delle persone vicine. Il ciclista australiano ha detto di essere caduto, mentre pedalava; poi ha sentito un dolore lancinante alla coscia destra.. Gareth è finito in ospedale e i medici hanno dovuto impiantargli pelle nuova sulla coscia; il melafonino, infatti, non gli aveva bruciato solo gli abiti, ma anche la pelle.A causare la deflagrazione è stato probabilmente il violento urto dello smartphone targato Apple contro l'asfalto.. Dal suo letto d'ospedale, Clean ha detto:Apple Australia non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo; secondo alcune indiscrezioni, però, avrebbe contattato il ciclista. Già in passato si sono verificati episodi simili.. Chissà se Gareth aveva un alimentatore ufficiale o un tarocco? Lo accerteranno gli ispettori Apple, già al lavoro. Il 36enne raccomanda a tutti i possessori di iPhone e smartphone di non tenere più tali dispositivi in tasca, soprattutto quando si svolgono attività da cui possono derivare impatti fisici, o comunque attività rischiose.