California, neonato muore: padre suona ninna nanna con chitarra

Una storia toccante avvenuta in California (Usa). Un bimbo, nato prematuramente, è deceduto in incubatrice. Il padre, allora, ha preso la sua chitarra ed ha iniziato a suonare una ninna nanna particolare: "Blackbird" dei Beatles.

E' dura la vita per Chris Picco, che nel giro di poche ore ha perso il figlio e la moglie. Quest'ultima è morta per problemi durante il parto. Il neonato, invece, è passato a miglior vita lo scorso 12 novembre. E' restato in vita solo 4 giorni.

L'episodio ha avuto come teatro il Loma Linda University Medical Center, in California. nel video, che è divenuto virale, si nota Chris che suona la chitarra dinanzi all'incubatrice. Immagini a dir poco toccanti.

"Sua madre sarebbe stata così incredibilmente felice di prenderlo in braccio, toccarlo e cantare per lui, come ho avuto il privilegio di fare io. Non ci sono parole... Ashley spesso sentiva Lennon muoversi con la musica, così ho portato la mia chitarra per un piccolo concerto. Continuate a pregare per il mio prezioso piccolo ragazzo", ha detto Chris, che ha condiviso il video della sua ninna nanna commovente su YouTube.