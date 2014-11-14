Caffè allontana diabete di tipo 2: effetto positivo se senza zucchero

Chi vuole tenersi lontano dal diabete dovrebbe bere più caffè senza zucchero. E' stato scoperto, infatti, che la gustosa bevanda scura, se consumata con moderazione e senza zucchero, fa ridurre il pericolo di essere colpiti dal diabete. Lo studio è stato condotto da un team di ricerca dell’Institute for Scientific information on Coffee.

"L’evidenza epidemiologica ha fotografato una favorevole associazione tra l’incremento di tazzine bevute ogni giorno e una ulteriore riduzione (7-8%) del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2", recita il rapporto dell'Institure for Scientific information on Coffee.

Il diabete rappresenta una patologia che colpirà sempre più persone in futuro; basti pensare che oggi affligge una persona ogni 12 in Italia. Il costo sociale del diabete si aggira sui 548 miliardi di dollari. Bere caffè senza zucchero, dunque, ha un effetto protettivo contro il diabete. La responsabile, però, degli effetti benefici non sarebbe la caffeina, visto che anche il caffè decaffeinato allontana il rischio di diabete.