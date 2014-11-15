X Factor 8, Morgan sbotta: "Lascio X Factor per sempre"

Morgan lascia X Factor provvisoriamente o per sempre? Ancora non si sa. Vero è che la scorsa puntata, su Sky Uno, ha fatto registrare un boom di ascolti (1.083.168 spettatori medi e share del 4,1%) in quanto lo spettacolo si è unito ad argomenti 'delicati' come la lotta al bullismo.

Successivamente al ballottaggio tra due gruppi del suo team, ovvero gli Spritz For Five e i Komminuet, Morgan ha esclamato: "Lascio X Factor per sempre. Non c'entro più niente con la deriva che ha preso questa trasmissione".

Per la cronaca, gli Spritz For Five sono stati eliminati.