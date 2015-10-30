Home Home Cani da Tumore: Neoplasia Scoperta col Fiuto, Studio in Italia

Cani da Tumore: Neoplasia Scoperta col Fiuto, Studio in Italia

di Redazione 30/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Forse non tutti sanno che esistono i 'cani da tumore', ovvero cani che riescono a scoprire il cancro alla prostata e al seno semplicemente col fiuto. Studi sui 'cani da tumore' sono stati condotti, tempo fa, negli Usa ed ora anche in Italia Dei risultati interessanti delle ricerche svolte sui cani che fiutano le neoplasie si è parlato anche durante il Festival della Scienza a Genova. Non si studia al riguardo solo negli Usa, quindi; anche in Italia si sono iniziate a compiere ricerche sui 'cani da tumore'. Fondamentale è stata l'iniziativa di Gianluigi Traversa, direttore della sezione di Patologia prostatica dell’istituto Humanitas. Gli studi iniziali sono stati condotti su un pastore tedesco, Frankie, che riusciva a scovare i tumori nell'88% dei casi . In realtà, a detta di Traversa, prima di Frankie un altro cane era stato in grado di captare una neoplasia. Un dottore britannico, infatti, rese noto che il suo cane fu in grado di scoprire un melanoma che aveva colpito la moglie. Traversa ha voluto compiere accertamenti al riguardo, per scoprire se la scoperta delle neoplasie da parte dei cani siano state delle circostanze fortuite o no. Ebbene, dopo aver analizzato il comportamento di Liù e Zoe, due pastori tedeschi, il dottor Traversa è rimasto stupito. Gli animali avevano individuato tumori alla prostata quasi nella totalità dei casi. Neanche il test del Psa è così attendibile. La scoperta ha incuriosito molti studiosi del mondo e diversi ricercatori hanno chiesto di collaborare col dottor Traversa. Lo scopo degli studi futuri sarà quello di scoprire cosa fiuta il cane. Traversa ha detto che solo scoprendo quello che fiuta il cane si potrà "riprodurre uno strumento che sia in grado di affiancarlo per capire quale tipo di metabolismo neoplastico cellulare determina l'odore particolare". Tutto ciò è, indubbiamente, fondamentale per la lotta ai tumori.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp