"Maximilian", Max Gazzè Presenta Opera 'Poliedrica'

di Redazione 30/10/2015

"Maximilian" è il titolo del nuovo album di Max Gazzè, che arriva dopo 2 anni da "Sotto Casa". Il disco esce oggi, quindi è già acquistabile. "Maximilian" è un'opera poliedrica, proprio come il cantautore romano che, nell'arco della sua carriera ha collaborato con molti artisti, come Daniele Silvestri e Niccolò Fabi Chi è Maximilian? La risposta l'ha fornita lo stesso Gazzè, nel corso di una recente intervista: "Maximilian è un uomo né del passato né del futuro, ma di un presente diverso, di un'altra dimensione. Il nuovo disco doveva essere un progetto sperimentale, poi sono arrivate le canzoni. Mi piace molto così com'è, un quadro con tanti colori, eterogeneo". L'apertura del nuovo album di Max è affidata a "Mille volte ancora", ballata sullo spesso difficile rapporto tra padre e figlio, connotato da amore, frantendimenti, gioie, lacrime e silenzi . Le altre canzoni, invece, parlano del senso, vero, della vita e del rispetto del prossimo. L'artista romano ha sfruttato "Maximilian" per parlare molto d'attualità, o meglio dei problemi e dei drammi della società odierna. Max accenna a suicidi di cui, i giornalisti, parlano poco, relegandoli alla sezione "In breve". Nel nuovo disco di Gazzè ci sono anche 'perle' di saggezza, come "la vita sarebbe più semplice se ci prendessimo un po' meno sul serio". Brani come "Sul fiume", "Nulla", e "Ti sembra normale" entusiasmeranno i fan di Max e tutti coloro che, per la prima volta, si avvicineranno alla musica del cantautore romano. Molti testi di "Maximilian" sono stati scritti da Francesco, fratello di Max. Il cantante ha detto in merito: "Nei miei testi c'è sempre la tensione a suggerire temi seri, ma forse il territorio per renderli più accessibili è utilizzare ironia e sarcasmo. Si può essere seri anche senza essere seriosi. Quando scrivo con mio fratello già vedo la musica, semmai modifico la musica che ho in mente. Il testo deve già essere musica". Buon ascolto a tutti!

