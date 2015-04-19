Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Casarza Ligure: brasiliana aggredita da pluripregiudicato, prognosi di 40 giorni

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un pluripregiudicato è finito in manette, la scorsa notte, a Casarza Ligure, in provincia di Genova, per aver aggredito violentemente una 46enne brasiliana.

L'episodio è avvenuto in un appartamento. La donna ha rimediato una prognosi di 40 giorni. Non si conosce il motivo per cui l'uomo ha iniziato a malmenare l'amica brasiliana. In quel momento, in casa, c'erano altre due persone, un uomo e una donna.

L'immigrata, secondo le prime indiscrezioni, ha sbattuto il volto contro il muro. Carabinieri e personale del 118 sono stati allertati da alcuni vicini.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Possa il mio sangue servire": Cazzullo rievoca eroismo di Franco Balbis

Articolo Successivo

Barcone ribaltato nel Canale di Sicilia, Salvini: "Ipocrisia di Renzi e Alfano crea morti"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016