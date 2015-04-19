Casarza Ligure: brasiliana aggredita da pluripregiudicato, prognosi di 40 giorni

Un pluripregiudicato è finito in manette, la scorsa notte, a Casarza Ligure, in provincia di Genova, per aver aggredito violentemente una 46enne brasiliana.

L'episodio è avvenuto in un appartamento. La donna ha rimediato una prognosi di 40 giorni. Non si conosce il motivo per cui l'uomo ha iniziato a malmenare l'amica brasiliana. In quel momento, in casa, c'erano altre due persone, un uomo e una donna.

L'immigrata, secondo le prime indiscrezioni, ha sbattuto il volto contro il muro. Carabinieri e personale del 118 sono stati allertati da alcuni vicini.