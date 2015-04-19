Barcone ribaltato nel Canale di Sicilia, Salvini: "Ipocrisia di Renzi e Alfano crea morti"

Un barcone pieno di migranti si è ribaltato, nelle ultime ore, davanti alle coste siciliane. Sono morti molti immigrati. Solo una ventina i superstiti.

L'ennesimo dramma nelle acque del Mediterraneo ha riaperto la polemica sui continui sbarchi di immigrati sulle coste italiane e sull'inerzia del Governo e dell'Ue.

Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, non ha indugiato a criticare per l'ennesima volta Matteo Renzi e il suo esecutivo, affermando: "Cos’è cambiato a 18 mesi da Lampedusa? Servono altri 700 morti per bloccare le partenze? Se le istituzioni Ue hanno un senso ci vuole tanto a organizzare dei blocchi navali e identificare chi è immigrato clandestino e chi è rifugiato? Non so più come dirlo. L’ipocrisia di Renzi e Alfano crea morti".