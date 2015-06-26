Loading...

Chioggia, rapporti 'intimi' davanti alle figlie: 47enne denunciata

di Redazione

26/06/2015

E' veramente aberrante quello che faceva una donna di Chioggia, in provincia di Venezia, davanti alle figlie. In sostanza, la 47enne invitava i suoi amanti a casa ed aveva rapporti 'intimi' con loro davanti agli occhi delle figlie di 9 e 11 anni. Ora la donna è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e corruzione di minori. Una storia che fa invidia a un film macabro. C'è di più. Molte volte le bimbe sono state costrette a dormire con gli amanti della madre. Gli inquirenti, comunque, hanno constatato che le piccole non sono mai state violentate. Le ragazzine, che ora hanno 13 e 15 anni, sono state affidate a un'altra famiglia. Agli inquirenti hanno detto che la madre si comportava in tal modo solo quando non c'era il padre. Storie del genere ci fanno veramente accapponare la pelle.
