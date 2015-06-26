Home Cronaca Chioggia, rapporti 'intimi' davanti alle figlie: 47enne denunciata

Chioggia, rapporti 'intimi' davanti alle figlie: 47enne denunciata

di Redazione 26/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' veramente aberrante quello che faceva una donna di Chioggia, in provincia di Venezia, davanti alle figlie. In sostanza, la 47enne invitava i suoi amanti a casa ed aveva rapporti 'intimi' con loro davanti agli occhi delle figlie di 9 e 11 anni. Ora la donna è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia e corruzione di minori. Una storia che fa invidia a un film macabro. C'è di più. Molte volte le bimbe sono state costrette a dormire con gli amanti della madre. Gli inquirenti, comunque, hanno constatato che le piccole non sono mai state violentate. Le ragazzine, che ora hanno 13 e 15 anni, sono state affidate a un'altra famiglia. Agli inquirenti hanno detto che la madre si comportava in tal modo solo quando non c'era il padre. Storie del genere ci fanno veramente accapponare la pelle.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp