Civitavecchia in Prima Linea contro Autismo: Nasce Centro di Diagnosi e Cura Farmacologica

18/12/2015

Civitavecchia vuole migliorare la vita delle tantissime persone affette da autismo e delle loro famiglie. Ecco perché è stato inaugurato il Centro di Diagnosi e Cura Farmacologica per i disturbi dello Spettro Autistico e dell'AHDH

Presenti all'inaugurazione del Centro contro l'autismo anche il direttore generale, Giuseppe Quintavalle, il direttore dell'Osservatorio aziendale, Maurizio Munelli, e il coordinatore scientifico dell'Osservatorio, Carlo Hanau. Il Centro mira a prendersi cura dei piccoli pazienti della Asl, accogliendo, tuttavia, anche delle altre Asl del Lazio.
"Oggi poniamo le basi per affrontare in modo strutturale l'approccio a queste patologie che fino a poco tempo fa, pur diagnosticate in età pediatrica, venivano confinati in una sorta di 'limbo' assistenziale al compimento dei 18 anni. Con la creazione dell'Osservatorio, tanti anni fa, siamo stati davvero lungimiranti e la recente normativa nazionale, approvata lo scorso agosto, riconosce finalmente la cura dell'autismo e dell'ADHD nei Livelli Essenziali di Assistenza. Con questo primo passo di stamattina, pur se piccola cosa, diamo un ulteriore riferimento ai familiari ed ai potenziali utenti, creando con questo Centro le condizioni minime per una diagnosi precoce e la possibilità di una cura adeguata, ed a questo centro presto se ne aggiungeranno altri in ogni distretto della ASL ROMA F", ha dichiarato il dottor Quintavalle.
Il Centro è un'eccellenza nel campo della diagnosi dei disturbi dello Spettro Autistico e dell'ADHD, ma anche nella promozione di iter terapeutici ed educativi personalizzati. Ovviamente, lo staff del Centro di Civitavecchia collabora sempre con genitori ed insegnanti dei bimbi autistici affinché le cure impostate proseguano nel migliore dei modi.
