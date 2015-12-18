Loading...

Adele, 30 kg in Meno: Ecco i Segreti per Perdere Peso

di Redazione

18/12/2015

Adele, celebre popstar britannica, ha perso ben 30 kg in pochissimo tempo ed ha smesso di fumare. Come ha fatto? Beh, per abbandonare le 'bionde' si è affidata ad sedute di ipnosi; mentre per dimagrire ha detto addio al tè

  Molti di voi saranno certamente trasaliti per la scelta di Adele. Da sempre il tè è stato definito un potente diuretico e quindi utile per mantenere la linea. Perché, allora, cantante britannica ha deciso di eliminarlo dalla sua alimentazione? Beh, è semplice, Adele metteva troppo zucchero in ogni tazza di tè. L'artista di "Hello" ha rivelato che ogni giorno, come tutti gli inglesi, beveva molte tazze di tè ma, in ognuna, metteva troppo zucchero. Tale abitudine ha contribuito certamente al suo sovrappeso. Adele, però, non ha detto addio solo al tè ma anche ad alimenti grassi, dolci, e alla carne, diventando una fervida vegetariana. Ora, con 30 kg in meno, l'artista britannica è una persona nuova e si sente meglio.
"Mi sento sempre meglio, sia fisicamente che psichicamente", ha rivelato la popstar 27enne nel corso di un'intervista rilasciata a El Pais.
Adele ha sottolineato di non essere più sedentaria, dedicando molto tempo a lunghe passeggiate e al pilates. La perdita di 30 kg, però, non è stata dovuta a ragioni estetiche ma di salute. Adele, insomma, rischiava seri problemi di salute se non si fosse messa a dieta. "L'ho fatto per la mia salute", ha confessato la cantante a People in merito al motivo per cui è dimagrita. Pilates, camminate ed alimentazione corretta: ecco i segreti di Adele per perdere peso.    
