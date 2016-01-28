Clochard Entra in Autogrill, Cassiera lo Riconosce: E' Padre Scomparso 20 Anni prima

La cassiera di un Autogrill dell'Idaho scopre che quel clochard è suo padre. Non si tratta della tram di un film ma di una storia vera che sta facendo il giro del mondo

"Qual è il tuo secondo nome?".

"Eugene".

"Con le gambe che mi tremavano gli ho detto che era lui il mio padre biologico, l'uomo che cercavo da 20 anni... Tremavamo entrambi, eravamo increduli, continuavamo a dire 'Oh mio Dio'", ha rivelato Shoshannah.

"Non voglio piangere ma quando perdi un figlio ti senti vuoto. Adesso ho intenzione di esserci sempre, costi quel che costi".

La 23enne Shoshannah Hesley stava lavorando come tutti i giorni ma si è incuriosita quando ha letto quel nome sulla tessera del welfare utilizzata dal clochard per pagare.. In tutti questi anni la 23enne aveva fatto il possibile per ritrovare il padre ma non era mai riuscita a scoprirlo. Il destino ha voluto farglielo ritrovare in una circostanza particolare. Il clochard aveva fatto l'autostop ed era arrivato alla stazione Exxon grazie a un passaggio offerto da un automobilista gentile. Dopo essere entrato, il senzatetto si è diretto verso la cassa per acquistare del cibo. Lì c'era la ragazza, la figlia. La donna è rimasta impietrita quando ha letto il nome sulla tessera del welfare americana esibita dal clochard e gli ha chiesto:Lui ha risposto:In quel momento la cassiera ha iniziato a tremare, rivelando all'uomo che era il suo padre biologico, colui che aveva fatto perdere le sue tracce quando lei aveva 3 anni.La cassiera ha sottolineato di aver visto il clochard diverse volte in zona ma mai avrebbe pensato che potesse essere suo padre. Shoshannah e Brian Eugene Hensley hanno pianto e riso molto dopo essersi ritrovati. Trascorreranno sicuramente molto tempo a parlare della loro vita. Il clochard ha promesso che non abbandonerà più la figlia: