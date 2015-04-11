Coca Cola finanzia progetto italiano: energia pulita da 'pastazzo'

Coca Cola, colosso mondiale del settore delle bevande, ha finanziato un impianto, che sorge a Catania, che produce energia pulita. Al progetto collaborano diversi ricercatori dell'Università di Catania.

Tutto ruota attorno al cosiddetto 'pastazzo', ovvero lo scarto del succo d'arancia. Visto che tale residuo costa molto, ogni anno, ai produttori di succo d'arancia, gli scienziati hanno pensato di utilizzarlo per produrre energia pulita.

Il 'pastazzo', dunque, non è più un costo ma uno strumento che permette di fornire energia a tante famiglie siciliane. Per smaltire tutto lo scarto prodotto in Sicilia dovrebbero essere costruiti 20 impianti analoghi a quello realizzato a Catania.

"Questo è un progetto che ha molteplici risvolti positivi. Il primo è quello di aver acceso i riflettori su un problema reale legato al riutilizzo di un sottoprodotto, il pastazzo, che da fattore critico ha tutte le potenzialità per divenire risorsa. Secondo: ha favorito il dialogo tra pubblico, (l’Università) ed il privato (le aziende della filiera). Terzo: questo progetto ha dato valore all’innovazione di sistema proposta dal Distretto degli Agrumi e sostenuta con passione da The Coca-Cola Foundation: una vera carica di energia positiva necessaria al cambio di rotta di tutto il comparto", ha dichiarato Federica Argentati, responsabile del Distretto Agrumi di Sicilia.