Galaxy S6 Edge lancia sfida a iPhone 6: display ampio e leggerezza

11/04/2015

Secondo diversi esperti di smartphone, il Samsung Galaxy S6 è il migliore cellulare finora realizzato dal colosso sudcoreano ponendosi come principale antagonista dell'iPhone 6.

L'S6 è meno plastico e più raffinato dei predecessori. L'Edge, poi, è davvero formidabile. Ora non c'è più quell'abisso, in termini di eleganza e robustezza, che separa uno smartphone Samsung con l'iPhone.

Certo il Galaxy S6 Edge costa un po' di più rispetto all'S6 per diversi motivi, come il peso inferiore, lo schermo più grande e la durata della batteria. Per il resto, i due device mobile sono identici. Certo, chi usa in modo intenso lo smartphone farebbe bene a pensare di acquistare l'S6 Edge, visto che con una ricarica di 30 minuti la batteria è già al 50%. Non male.

