Combatte anoressia con Instagram: la metamorfosi di Hayley Harris

Una modella inglese è riuscita ad uscire dal tunnel dell'anoressia grazie ad Instagram. Aveva perso oltre 40 kg

Disturbo alimentare superato a suon di foto

"Voglio mostrare ai ragazzi e alle ragazze di tutto il mondo che il recupero è possibile e che io ne sono la dimostrazione. Ho postato molte foto per aiutare chi soffre di anoressia. Pubblicare foto su Instagram non è stato solo un bene per gli altri ma anche un'incredibile terapia per me stessa".

Ignorava i consigli degli amici e dei familiari

La 23enne Hayley Harris era arrivata a pesare pochissimo e il suo medico le aveva detto che continuando così, prima o poi, sarebbe stata colpita da uno da una grave patologia. In quel momento, Hayley, ragazza dell'Essex, ha capito che doveva risalire la china. Doveva salvarsi. I medici di un ospedale inglese sono riusciti a far tornare in forma la Harris che, giorno dopo giorno, ha ripreso i tanti chili persi. Ora è una ragazza tonica e in forma. La 23enne, però, vuole che la sua storia serva a tantissime ragazze nel mondo che stanno vivendo momenti terribili a causa dell'anoressia,terribile che spesso porta alla morte. La giovane ha quindi postato le foto della sua 'metamorfosi' su Instagram. La Harris ha rivelato che, ogni giorno, si vedeva più bella; non era più la ragazza 'pelle ed ossa' di prima. Così facendo, la 23enne ha sconfitto l'anoressia. Una storia a lieto fine. La ragazza ha scritto suHayley ha detto che soffriva di anoressia da diversi anni, ma lo scorso giugno aveva raggiunto l'apice della magrezza e rischiava, a detta dei medici, un. Per molto tempo, la ragazza ignorava i consigli degli amici e dei parenti, che erano in pensiero per lei. La Harris erama non se ne rendeva conto. Un giorno, però, quando stava per salire su un aereo si rese conto delle sue pessime condizioni di salute: i medici le dissero che se avesse preso quel volo avrebbe rischiato un arresto cardiaco.