Irina Livshun si dà fuoco: troppo vecchia per fare la modella, aveva 31 anni

21/03/2016

Dramma nel mondo della moda. Irina Livshun, modella 31enne del Kazakhstan si è suicidata

 

Non riusciva a vivere senza passerelle

Irina amava il suo lavoro ma forse quando aveva iniziato a fare la modella non sapeva che la vita professionale delle mannequin è breve, troppo breve. A 31 anni sei già fuori e devi reinventarti. La Livshun, però, non accettava di essere fatta fuori, così ha deciso di suicidarsi nel suo appartamento di Altamy, cittadina del Kazakhstan dove si era trasferita tanti anni fa per inseguire il suo sogno, ovvero diventare una modella brava e famosa. Effettivamente, Irina era diventata celebre nel mondo della moda ma negli ultimi mesi non riusciva più a trovare lavoro. Nessuna casa di moda voleva assoldarla. Il motivo? Era troppo vecchia per le passerelle. Una modella, a 31 anni, deve trovarsi un altro lavoro. Irina non voleva cambiare professione ed ha scelto di morire.

Colpa della depressione

Amici e familiari della Livshun hanno rivelato alla Polizia che la modella aveva iniziato a chiudersi in se stessa, cadendo nel tunnel della depressione, dalla fine dell'anno scorso, perché nessuno stilista voleva più saperne di lei. Non riusciva più a trovare una collocazione nel mondo della moda. La depressione, allora, ha portato la 31enne a farla finita. Irina non riusciva a vivere senza moda. Pare che la Livshun avesse più volte parlato agli amici della sua intenzione di suicidarsi. Nessuno, però, avrebbe mai creduto che la ragazza avesse veramente deciso di uccidersi. La pagina VKontakte (omologo russo di Facebook) è stata letteralmente sommersa da post di cordoglio. Una morte improvvisa, inaspettata, quella della Livshun, che la dice lunga sui rigidi dettami sui cui si fonda il mondo della moda. Un amico della 31enne suicida ha rivelato:
"Era abbastanza famosa ed aveva partecipato a molte sfilate di moda, ma di recente aveva avuto qualche problema con il suo lavoro".
Terminiamo questo articolo con un post di cordoglio pubblicato da un utente su VKontakte:
"E' un vero peccato, una ragazza così giovane. Riposa in pace!".
