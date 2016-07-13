Come evitare il diabete? Con la bicicletta
13/07/2016
13/07/2016
Pedalare per scongiurare malattie cardiache e diabeteAndare in bicicletta fa bruciare calorie, rafforza gli arti inferiori, contrasta le patologie cardiache e respiratorie e, riduce il pericolo di essere colpiti dal diabete. Una ragione in più, insomma, per farsi una pedalata. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi dell'Università della Danimarca Meridionale. Passeggiare in bicicletta, lo ricordiamo, è un ottimo modo per dimagrire: si consumano circa 200 calorie in un'ora. Dallo studio danese, che si è concentrato sullo stile alimentare, sulle abitudini, sull'esercizio fisico, e ovviamente sull'uso della bici, di oltre 24.000 donne e 27.000 donne. Ebbene, è stato notato che pedalare comporta una riduzione del 20% del rischio di diabete. Il discorso vale anche per coloro che iniziano ad usare la bicicletta dopo i 50 anni. Tutti coloro che non vogliono rischiare di ammalarsi di diabete, dunque, dovrebbero andare più spesso in bicicletta. Andare in bici, dunque, è divertente, mantiene in forma e fa bene alla salute. Il problema, però, è che molte persone sono prigre e detestano passeggiare, pedalare e, in generale, muoversi. Quando si fa esercizio fisico in modo non molto intenso ma prolungato vengono secrete nell'organismo le endorfine, ormoni che migliorano notevolmente l'umore.
Trovare tempo per pedalareAndare in bici, quindi, comporta numerosi vantaggi per il corpo umano. E' stato dimostrato, in passato, che pedalare almeno 30minuti al giorno riduce del 30% il rischio d'infarto. La società frenetica di oggi, però, impone ritmi 'infernali' e poche persone hanno il privilegio di pedalare mezz'ora, ogni giorno. Ecco perché, negli ultimi anni, è aumentato moltissimo il numero di diabetici, ipertesi ed obesi. Pedalare, dunque, per stare in salute e tonificare il proprio corpo.
