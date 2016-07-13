Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Come evitare il diabete? Con la bicicletta

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Andare in bici fa bene alla salute e contrasta il diabete. Avete capito bene. Pedalare evita una delle insidie più grandi. Il diabete, specialmente di tipo 2, ha colpito e colpirà sempre più persone. Bisogna trovare, perciò, strumenti naturali per prevenirlo: la bici è uno di questi.

Pedalare per scongiurare malattie cardiache e diabete

Andare in bicicletta fa bruciare calorie, rafforza gli arti inferiori, contrasta le patologie cardiache e respiratorie e, riduce il pericolo di essere colpiti dal diabete. Una ragione in più, insomma, per farsi una pedalata. La scoperta è stata fatta da un team di studiosi dell'Università della Danimarca Meridionale. Passeggiare in bicicletta, lo ricordiamo, è un ottimo modo per dimagrire: si consumano circa 200 calorie in un'ora. Dallo studio danese, che si è concentrato sullo stile alimentare, sulle abitudini, sull'esercizio fisico, e ovviamente sull'uso della bici, di oltre 24.000 donne e 27.000 donne. Ebbene, è stato notato che pedalare comporta una riduzione del 20% del rischio di diabete. Il discorso vale anche per coloro che iniziano ad usare la bicicletta dopo i 50 anni. Tutti coloro che non vogliono rischiare di ammalarsi di diabete, dunque, dovrebbero andare più spesso in bicicletta. Andare in bici, dunque, è divertente, mantiene in forma e fa bene alla salute. Il problema, però, è che molte persone sono prigre e detestano passeggiare, pedalare e, in generale, muoversi. Quando si fa esercizio fisico in modo non molto intenso ma prolungato vengono secrete nell'organismo le endorfine, ormoni che migliorano notevolmente l'umore.

Trovare tempo per pedalare

Andare in bici, quindi, comporta numerosi vantaggi per il corpo umano. E' stato dimostrato, in passato, che pedalare almeno 30minuti al giorno riduce del 30% il rischio d'infarto. La società frenetica di oggi, però, impone ritmi 'infernali' e poche persone hanno il privilegio di pedalare mezz'ora, ogni giorno. Ecco perché, negli ultimi anni, è aumentato moltissimo il numero di diabetici, ipertesi ed obesi. Pedalare, dunque, per stare in salute e tonificare il proprio corpo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cornaredo, si tuffa nel torrente e muore

Articolo Successivo

Elton John suona a Pompei, bis per "Candle in the wind" e "Crocodile rock"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023