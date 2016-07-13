Elton John suona a Pompei, bis per "Candle in the wind" e "Crocodile rock"

Elton John onorato di suonare a Pompei

"E' un onore suonare in una cornice così emozionante e storica. Spero vi piaccia quello che suoneremo".

Massimo Osanna al settimo cielo

"Mi sono perso David Gilmour solo perché ero impegnato in Cina per la prima grande mostra a Shangai... Ma sono stato in costante contatto con i miei collaboratori che mi hanno inviato foto e video tutta la notte. Ma ora, per Elton John sono qui... Elton John è importantissimo per la mia generazione e la sua musica si coniuga molto bene con Pompei".

Sir Elton John ha incantato Pompei con un concerto agli scavi.. La cornice era splendida e lo spettacolo anche. Dopo David Gilmour un altro big della musica internazionale si è esibito agli scavi di Pompei.Come da tradizione, Elton John ha iniziato la sua performance live a Pompei con "The bitch is back"; poi tanti successi, come "Sorry", "A good heart" e "Rocket man". Il 'baronetto' si è riposato poche volte.per essersi potuto esibire in una cornice così incantevole:I fan hanno gradito la performance live di Elton John, così come l'ha apprezzata. Tanta musica, tante emozioni a Pompei, in questi giorni. Dopo David Gilmour è arrivato un altro 'pezzo forte' della musica mondiale.Ieri sera, a Pompei, Elton John ha intonato anche i suoi 'cavalli di battaglia' ma il bis è stato solo per "Candle in the wind" e "Crocodile rock", due mitiche ballate. Gli scavi di Pompei si stanno 'rianimando' con la grande musica negli ultimi tempi., che ha detto:Chi teme che i grandi eventi musicali danneggino i monumenti deve tranquillizzarsi, perchée se, effettivamente, ci fosse qualche rischio, il concerto verrebbe vietato.