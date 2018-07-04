Come guadagnare spazio in camera da letto
di Redazione
04/07/2018
Capita spesso che stipare le cose sia un vero e proprio problema. Le donne hanno praticamente bisogno di un’infinità di spazi che consenta loro di riporre tutto in ordine e senza stress. Ma se la stanza non lo permette? In questo caso ci si deve ingegnare e ricorrere a soluzioni perfette per rendere l’ambiente vivibile e col massimo comfort. Si potrebbe “spulciare” un po' sul web, magari nell’angolo delle occasioni su Zuccamobili.com per aiutare il proprio ingegno a sfruttare ogni centimetro di spazio.
Spazio in camera da letto: i trucchiEsistono comunque dei modi e dei trucchetti per gestire quanto meglio possibile e usare così tutto lo spazio necessario in una camera da letto che non eccelle in dimensioni. E come primo trucchetto diminuire le dimensioni del letto diventa una prima soluzione pratica; poiché il letto è l’elemento più ingombrante in una camera da letto, c’è bisogno di evitare l’acquisto di un letto matrimoniale troppo grande, detto comunemente king size, ma sarebbe meglio la scelta di letti a soppalco o letti salvaspazio. Senza poi dimenticare di usare lo spazio sottostante il letto per mettere a posto lenzuola o materiale di cui non si necessita nel quotidiano, magari prediligendo un letto con contenitore. Non per forza occorre passare all'acquisto di comò e comodini: se si hanno problemi di spazio si può optare per comodini mensola o comodini a scomparsa. Furbamente si potrebbe acquistare un tipo di mobilio che abbia più funzioni e sia salvaspazio, ossia di dimensioni piccole rispetto a quelle standard e con un design anch’esso multifunzionale. Per la scelta dell’armadio si deve provare a sfruttare tutta l’altezza della camera. Lo spazio basso verrà utilizzato per l’uso degli abiti di uso quotidiano, mentre quello in alto è utile per capi di uso saltuario o cambi stagione. Se la camera da letto ha anche la funzione di salotto, la scelta perfetta è quella dell’acquisto di un buon divano letto.
Camera da letto piccola: le ultime idee segreteIn una situazione simile non si deve rinunciare a scaffali e librerie da parete aperte e chiuse. Così come non c’è bisogno di rinunciare agli specchi: questo perché conferiscono profondità all’ambiente. Se il televisore in camera è strettamente necessario, meglio optare per un modello piatto da parete. Da valutare anche quelli da incasso in armadi con funzione specchio. Una stanza non troppo grande può sembrare più grande e voluminosa grazie al “gioco” sul colore delle pareti. La scelta ideale è il bianco di fondo, che può essere stoppato dal proprio colore preferito, approfittandone per creare un gioco di accessori ed elementi di arredo variopinti. Se si hanno fin troppi vestiti c’è bisogno di usare ogni spazio della casa per fare dei contenitori invisibili; l’opzione alternativa è mettere gli indumenti negli scatoloni colorati, che si possono tenere in vista. Ultimo trucco per ottimizzare lo spazio e dare alla camera da letto volume e profondità si lega alla scelta del pavimento. Ma meglio non allontanarsi da un colore chiaro.
