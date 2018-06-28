Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne trono classico, in arrivo un ex di Temptation Island?

di Redazione 28/06/2018

Lunedì 9 luglio comincerà Temptation Island e i fan sono già a caccia di papabili news riguardanti Uomini e Donne trono classico, al fine di capire chi potremmo ricedere a settembre. Secondo alcuni rumors sembrerebbe che Maria De Filippi avrebbe scelto un'ex di Temptation Island per la nuova edizione del date show. Coppia di Uomini e Donne si lascia Come abbiamo avuto modo di leggere nel corso di queste ultime ore una coppia di Uomini e Donne si lascia, rendendo tristi i loro fan. Dopo Nicolò e Virginia, purtroppo, è il turno di Sara e Luigi. Quanto successo però ha permesso di accendere i riflettori su Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Il calciatore, noto per il suo trascorso a Temptation Island insieme all'ex tronista, è stato intervistato dalla rivista Uomini e Donne Magazine, raccontando la sua verità sul perché Sara abbia deciso di lasciarlo. "Mi ha reso un uomo migliore" Nicola Panico e Sara Affi Fella sono diventati famosi grazie a Temptation Island, la frase "Sto scostumato" è diventata simbolo dell'edizione 2018. Ad oggi però sembra che Nicola Panico nutra verso l'ex tronista napoletana dei sentimenti profondi. In occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: "Mi ha reso un uomo migliore, mi ha fatto capire quanto fossi innamorato di lei e mi ha fatto anche soffrire tanto. siamo andati a convivere e ho accettato di giocare in una squadra a 5 minuti da casa sua, scendendo di categoria. Da parte mia tutto stava cambiando in meglio, fino a ottobre, quando per una mia leggerezza sono uscito di nascosto una sera, da quel momento lei non riusciva più a fidarsi di me. Sara era la mia felicità". Nicola Panico nuovo tronista? L'estate per la redazione di Uomini e Donne è il periodo perfetto per scoprire i nuovi papabili tronisti di Uomini e Donne a settembre. Secondo alcuni rumors, dopo l'opportunità data a Sara Affi Fella, potremmo vedere seduto nella poltrona rossa anche Nicola Panico. "Accetterei, ho voglia di rimettermi in gioco,- dichiara Nicola Panico a Uomini e Donne Magazine -, innamorarmi e mettere su famiglia".

