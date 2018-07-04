Loading...

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Le foto

di Redazione

04/07/2018

Nuovo epilogo nella telenovella mediatica.... Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? La prova inconfutabile del ritorno di fiamma è stata pubblicata dal magazine Chi insieme alle foto!

Giulia De Lellis sigle

In questi ultimi mesi i DamaLellis hanno sempre tenuto d'occhio la coppia nata a Uomini e Donne, al fine di capire se tra i due fosse veramente finita o no. Dopo l'avvistamento di Andrea Damante e l'ex corteggiatrice nel cuore di Verona si è subito parlato di Giulia De Lellis single e il flirt con Jeremias Rodriguez. Se ben ricordate, il fratello di Belen ha dichiarato fin da subito che tra lui e l'ex gieffina c'era un contatto "telefonico", aggiungendo che il tutto si sarebbe evoluto con il tempo... Peccato però che a quanto pare Giulia De Lellis ha deciso di dare un bel due di picche attraverso una diretta Instagram, affermando di vedere Jeremias Rodriguez come un fratello, proprio in nome dei bei tempi trascorsi insieme nella casa del Grande Fratello Vip.

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme, la conferma

Nel corso della giornata di ieri ecco che sul profilo di Gabriele Parpiglia Instagram arriva l'anteprima della copertina del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il nuovo numero del magazine di gossip annuncia a chiare lettere: Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme. I due ragazzi sono stati paparazzati insieme, in barca, tra baci appassionati, sole e mare. Poco dopo ecco che Giulia De Lellis risponde: "Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci. Viviamo per noi, per godere l'uno dell'altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così".

Giulia De Lellis topless: Perché vi state scandalizzando...

A far discutere il popolo del web però non sono state solo le foto che ritraggono il bacio di Andrea Damante e Giulia De Lellis... Ma bensì il Giulia De Lellis topless! L'ex corteggiatrice e gieffina non ci sta ed ecco che subito risponde alle accuse: "Ragazzi, non capisco perché vi state scandalizzando. Cioè, capisco per la tetta, ok, ma purtroppo non hanno rispetto e considerazione delle persone".
 
