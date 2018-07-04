Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Le foto

Nuovo epilogo nella telenovella mediatica.... Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? La prova inconfutabile del ritorno di fiamma è stata pubblicata dal magazine Chi insieme alle foto!

In questi ultimi mesi ihanno sempre tenuto d'occhio la coppia nata a, al fine di capire se tra i due fosse veramente finita o no. Dopo l'avvistamento die l'ex corteggiatrice nel cuore di Verona si è subito parlato die il flirt con. Se ben ricordate, il fratello di Belen ha dichiarato fin da subito che tra lui e l'ex gieffina c'era un contatto "telefonico", aggiungendo che il tutto si sarebbe evoluto con il tempo... Peccato però che a quanto pareha deciso di dare un bel due di picche attraverso una diretta, affermando di vederecome un fratello, proprio in nome dei bei tempi trascorsi insieme nella casa delNel corso della giornata di ieri ecco che sul profilo diarriva l'anteprima della copertina del settimanale, diretto da. Il nuovo numero del magazine diannuncia a chiare lettere:. I due ragazzi sono stati paparazzati insieme, in barca, tra baci appassionati, sole e mare. Poco dopo ecco cherisponde: "Dopo la rottura e dopo un periodo davvero duro, dove eravamo lontani, lontanissimi, oggi, piano piano, con fatica, abbiamo trovato un nuovo modo di frequentarci. Viviamo per noi, per godere l'uno dell'altro. Senza forzature. Insomma quando torneremo insieme ufficialmente non avremo problemi ad ammetterlo. Oggi va bene così".A far discutere il popolo del web però non sono state solo le foto che ritraggono il bacio di... Ma bensì il! L'ex corteggiatrice e gieffina non ci sta ed ecco che subito risponde alle accuse: "Ragazzi, non capisco perché vi state scandalizzando. Cioè, capisco per la tetta, ok, ma purtroppo non hanno rispetto e considerazione delle persone".