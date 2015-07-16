Home Scienza e tecnologia Commodore Pet: smartphone che fa rivivere Commodore 64

Commodore Pet: smartphone che fa rivivere Commodore 64

di Redazione 16/07/2015

I più giovani, forse, non lo conoscono; chi, invece, era adolescente negli anni '80 sì. Parliamo del mitico Commodore, che dopo 30 anni 'risorge' grazie allo smartphone Pet, che ha la caratteristica di ricreare i giochi del grande Commodore 64 Ricordiamo che il Commodore 64 è stato il pc più venduto di sempre (circa 17 milioni di unità). Peccato che, nel 1994, l'Amiga fallì e così addio al Commodore. Tale dispositivo fece, però, breccia nel cuore di milioni di persone. Ecco, allora, che a 30 anni dal suo debutto, si è pensato di far resuscitare il Commodore con uno smartphone Android, frutto del genio di due studiosi italiani, Carlo Scattolini e Massimo Canigiani. Una delle caratteristiche dello smartphone Commodore sarà proprio quella di simulare quegli avvincenti giochi che mandarono in visibilio tantissimi giovani degli anni '80. Lo smartphone Pet potrà essere acquistato tra qualche giorno.

