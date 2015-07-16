Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Commodore Pet: smartphone che fa rivivere Commodore 64

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I più giovani, forse, non lo conoscono; chi, invece, era adolescente negli anni '80 sì. Parliamo del mitico Commodore, che dopo 30 anni 'risorge' grazie allo smartphone Pet, che ha la caratteristica di ricreare i giochi del grande Commodore 64

  Ricordiamo che il Commodore 64 è stato il pc più venduto di sempre (circa 17 milioni di unità). Peccato che, nel 1994, l'Amiga fallì e così addio al Commodore. Tale dispositivo fece, però, breccia nel cuore di milioni di persone. Ecco, allora, che a 30 anni dal suo debutto, si è pensato di far resuscitare il Commodore con uno smartphone Android, frutto del genio di due studiosi italiani, Carlo Scattolini e Massimo Canigiani. Una delle caratteristiche dello smartphone Commodore sarà proprio quella di simulare quegli avvincenti giochi che mandarono in visibilio tantissimi giovani degli anni '80. Lo smartphone Pet potrà essere acquistato tra qualche giorno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Amber Heard rischia carcere: porta cani in Australia senza autorizzazione

Articolo Successivo

Crocetta, quando Matteo Tutino gli disse: "Lucia Borsellino va fatta fuori"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022