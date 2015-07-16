Amber Heard rischia carcere: porta cani in Australia senza autorizzazione
di Redazione
16/07/2015
Amber Heard, moglie di Johnny Depp, torna a far parlare per i suoi due cani. La donna avrebbe portato Pistol e Boo, due Yorkshire Terrier, In Australia senza alcuna autorizzazione ed ora rischia di andare in prigioneIn sostanza, la moglie di Johnny Depp avrebbe violato le leggi per la biosicurezza australiana e per questo rischia fino a 10 anni di reclusione e una multa di circa 68.000 euro. Amber Heard aveva fatto irritare le autorità australiane già tempo fa, quando aveva portato i suoi cani in Australia col suo jet privato. La Heard si era recata nel continente per incontrare il marito sul set de "Pirati dei Caraibi". Tempi duri per Amber Heard, che a settembre dovrà presentarsi dinanzi a una Corte del Queensland.
