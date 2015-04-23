Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Concerto Primo Maggio: nessuna rivalità con 'concertone' a Taranto

Redazione Avatar

di Redazione

23/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio a Roma. Presenti, ovviamente, gli organizzatori che hanno ribadito che la presunta rivalità con la più giovane manifestazione che viene organizzata a Taranto è una mera montatura della stampa.

Emblematiche le parole di Massimo Bonelli: "Tra noi c'è cordialità: io e Roy Paci ci siamo anche incontrati, abbracciandoci e augurandoci buon lavoro a vicenda. La rivalità tra i due concerti è una montatura della stampa".

Riguardo alla sostituzione dei vertici del 'concertone', Gianna Fracassi (Cgil) ha spiegato: "Il contratto coi precedenti organizzatori era scaduto, nella valutazione che abbiamo fatto insieme abbiamo ritenuto opportuno avvicendare i vertici della manifestazione. E' legittimo per le nostre organizzazioni decidere di cambiare i soggetti che organizzano per noi il primo maggio".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bergamo, bimba cade dal quarto piano: grave ma non rischia vita

Articolo Successivo

Spuntino di mezzanotte pericoloso per le donne: cancro al seno in agguato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025