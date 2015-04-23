Loading...

Bergamo, bimba cade dal quarto piano: grave ma non rischia vita

Redazione Avatar

di Redazione

23/04/2015

Tragedia evitata a Sarnico, in provincia di Bergamo, dove una bimba di 5 anni è precipitata dal balcone di casa, al quarto piano di uno stabile. La piccola è stata subito trasportata in ospedale: le sue condizioni sono alquanto gravi ma non rischia la vita.

I medici del nosocomio Giovanni XXIII hanno subito sottoposto la bimba ad un intervento chirurgico. Pare che la bimba si sia salvata perché, dopo un volo di svariati metri, è andata a finire su una vettura parcheggiata che ha attenuato l'impatto.

I carabinieri stanno cercando di capire la ragione per cui la bimba ha scavalcato la ringhiera ed è caduta giù.

