Bergamo, bimba cade dal quarto piano: grave ma non rischia vita
di Redazione
23/04/2015
Tragedia evitata a Sarnico, in provincia di Bergamo, dove una bimba di 5 anni è precipitata dal balcone di casa, al quarto piano di uno stabile. La piccola è stata subito trasportata in ospedale: le sue condizioni sono alquanto gravi ma non rischia la vita.
I medici del nosocomio Giovanni XXIII hanno subito sottoposto la bimba ad un intervento chirurgico. Pare che la bimba si sia salvata perché, dopo un volo di svariati metri, è andata a finire su una vettura parcheggiata che ha attenuato l'impatto.
I carabinieri stanno cercando di capire la ragione per cui la bimba ha scavalcato la ringhiera ed è caduta giù.
Articolo Precedente
Robin Williams: paranoie e allucinazioni prima del suicidio
Articolo Successivo
Concerto Primo Maggio: nessuna rivalità con 'concertone' a Taranto
Redazione