Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Spuntino di mezzanotte pericoloso per le donne: cancro al seno in agguato

Redazione Avatar

di Redazione

23/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le donne che cenano molto tardi o hanno l'abitudine dello stuzzichino di mezzanotte rischiano maggiormente di essere colpite da un tumore al seno. Il rischio, invece, diminuisce se è elevato il numero di ore tra la cena e la colazione.

L'interessante scoperta è stata fatta da un team della San Diego School of Medicine (Usa). Il livello di glucosio nel sangue tende a stabilizzarsi man mano che passano le ore di digiuno; quindi cala il rischio di cancro al seno.

"Aumentare la durata del digiuno durante la notte potrebbe essere una nuova strategia per ridurre il rischio di sviluppare il cancro al seno. Si tratta di un semplice cambiamento di dieta che crediamo maggior parte delle donne possano capire e adottare, si può così avere un grande impatto sulla salute pubblica, senza complicati conteggi delle calorie o nutrienti", ha spiegato Catherine Marinac, coordinatrice dello studio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Concerto Primo Maggio: nessuna rivalità con 'concertone' a Taranto

Articolo Successivo

Ciliegie: impermeabile per proteggerle dal maltempo, ecco SureSeal

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022