Spuntino di mezzanotte pericoloso per le donne: cancro al seno in agguato

Le donne che cenano molto tardi o hanno l'abitudine dello stuzzichino di mezzanotte rischiano maggiormente di essere colpite da un tumore al seno. Il rischio, invece, diminuisce se è elevato il numero di ore tra la cena e la colazione.

L'interessante scoperta è stata fatta da un team della San Diego School of Medicine (Usa). Il livello di glucosio nel sangue tende a stabilizzarsi man mano che passano le ore di digiuno; quindi cala il rischio di cancro al seno.

"Aumentare la durata del digiuno durante la notte potrebbe essere una nuova strategia per ridurre il rischio di sviluppare il cancro al seno. Si tratta di un semplice cambiamento di dieta che crediamo maggior parte delle donne possano capire e adottare, si può così avere un grande impatto sulla salute pubblica, senza complicati conteggi delle calorie o nutrienti", ha spiegato Catherine Marinac, coordinatrice dello studio.