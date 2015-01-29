Concordia, Domnica Cemortan chiede risarcimento di 200.000 euro: danneggiata due volte

Ennesima tegola per Francesco Schettino, ex comandante della nave Costa Concordia, naufragata dinanzi all'Isola del Giglio. Domnica Cemortan, la ragazza moldava che era assieme a Schettino nel momento del naufragio, ha chiesto un risarcimento di ben 200.000 euro.

La notizia è stata rivelata dal legale della moldava, sottolineando che la donna ha subito un duplice danno: come passeggera della Concordia e come soggetto tempestato da critiche e allusioni.

"Quella notte Domnica ha rischiato di rimanere schiacciata dalla nave ma ha partecipato ai soccorsi dei passeggeri mettendo a rischio la propria incolumità e la propria vita", ha asserito l'avvocato Quaroni, difensore della Cemortan.