Birra a bassa impronta di carbonio: buona e rispettosa dell'ambiente

Un team di studiosi americani ha ideato la prima birra a bassa impronta di carbonio. In sostanza, la birra viene prodotta senza emettere troppa CO2 nell'atmosfera.

Un birrificio di Portland, Usa, ha monitorato la quantità di anidride carbonica prodotta durante l'intero arco di vita di una birra, dalla produzione alla distribuzione. "Ero sorpreso di quanto emissioni vengono emesse da un barile di birra. Naturalmente sapevo che c'era un impatto sull'ambiente; non sapevo fino a che punto", ha asserito Mike Branes, un operaio del birrificio americano.

Per risolvere il problema, si è provveduto ad usare apparecchi rispettosi dell'ambiente durante la fase di produzione della birra.