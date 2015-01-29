Facebook si dà al cinema: "Lost" creato con Oculus Rift
di Redazione
29/01/2015
Facebook approda nel mondo del cinema con Oculus Rift, tecnologia che si fonda su visori immersivi per la realtà virtuale. Il colosso di Menlo Park ha sborsato per 2 miliardi di dollari per accaparrarsi Oculus Rift, con cui è già stato realizzato "Lost", cortometraggio che verrà presentato al Sundance Film Festival.
Gli spettatori, grazie ai grossi occhiali VR, verranno trasportati dentro la pellicola e potranno scegliere cosa vedere, girando la testa di 360 gradi. Un insetto brillante fornirà informazioni riguardo alla storia. Godiamoci "Lost" dunque. Intanto Facebook approda in un altro 'campo danaroso'.
