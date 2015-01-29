Loading...

Concordia, Isola del Giglio chiede 20 milioni a Schettino: danni patrimoniali e non

29/01/2015

Tempi duri si prospettano per l'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, visto che l'Isola del Giglio ha chiesto 20 milioni di euro di risarcimento.

L'Amministrazione comunale dell'Isola del Giglio, per mezzo dei suoi legali, ha già avanzato la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non subiti dal Comune. Riportiamo una recente dichiarazione del sindaco Sergio Ortelli: "Il danno per l'Isola del Giglio esiste. Anche quello d'immagine che si protrarrà nel tempo. Irrimediabilmente, chi in questi anni ha sostenuto il contrario mente, sapendo di mentire. Per non parlare dei danni alla macchina comunale e il turbamento dei gigliesi che l'Amministrazione comunale rappresenta oggi come quella notte: nessuno di noi potrà mai dimenticare cosa è accaduto in quegli interminabili giorni e negli anni successivi".

