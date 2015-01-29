"Unbroken", Angelina Jolie porta al cinema storia di Louis Zamperini

Angelina Jolie si è messa nuovamente dietro la macchina da presa ed ha raccontato la storia del grande atleta Louis Zamperini, venuto a mancare lo scorso 2 luglio. La pellicola "Unbroken" è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Zamperini, atleta e soldato americano, finì in mare e, insieme a 2 due compagni, trascorse 45 giorni su una zattera. Alla fine venne notato e catturato dalla Marina giapponese.

La Jolie ha affermato di essere stata colpita dal libro biografico di Laura Hillenbrand intitolato "Unbroken - "Sono ancora un uomo. Una storia epica di resistenza e coraggio".

La storia di Zamperini è veramente commovente. L'atleta venne portato in un campo di prigionia nipponico dove fu maltrattato barbaramente e sottoposto a sevizie. Il Giappone ha biasimato la pellicola della Jolie.