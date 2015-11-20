Loading...

#ConLeDonneXLeDonne: Mostra sulla Violenza di Genere al Chiostro del Bramante

20/11/2015

Tra le mostre che verranno inaugurate in Italia nei prossimi giorni dobbiamo ricordarne una, intitolata #ConLeDonneXLeDonne, che tratta un argomento delicato e attuale: la violenza di genere

 

Foto per dire "no" alla violenza di genere

#ConLeDonneXLeDonne è una mostra fotografica che aprirà i battenti domani, 21 novembre 2015, al Chiostro del Bramante, a Roma e terminerà il 29. La retrospettiva è senza dubbio originale perché raggruppa tantissime immagini pubblicate in Rete sulla violenza di genere. Gli scatti sono stati pubblicati nel corso della campagna di sensibilizzazione sulla violenza di genere, promossa da Eau Thermale Avène, che ha appoggiato l'associazione nazionale D.I.Re., (donne in rete contro la violenza). Chi visiterà la mostra potrà donare un piccolo contributo all'associazione e, in cambio, riceverà direttamente a casa una delle tante stampe simbolo della mostra. La campagna ha ottenuto molto successo sul web e sui social network, dove negli ultimi mesi sono stati pubblicati molti scatti sulla violenza di genere. Lo scopo della campagna lanciata da Eau Thermale Avène è quello di coinvolgere la popolazione mondiale sulla lotta necessaria alla violenza sulle donne. In troppe nazioni, ancora oggi, le donne sono vessate, umiliate, ritenute dei meri oggetti. Così non va, e molte associazioni stanno facendo sentire la loro voce grazie al web e ai social media.

Appuntamento al 25 novembre per il 'twitter storm'

La campagna terminerà il prossimo 25 novembre, quando, alle 10, ci sarà un twitter storm. Gli utenti, mediante l'hashtag #ConLeDonneXLeDonne, potranno inviare messaggi per dire no al concetto di violenza sulle donne. La mostra al Chiostro del Bramante sarà aperta dal lunedì alla domenica: orari lun - ven: 10 - 20 orari sab - dom: 10 - 21 L'associazione D.I.Re. ha più volte ricordato che non bisogna associare la violenza sulle donne alla violenza fisica. La violenza sulle donne, infatti, assume forme diverse, e può essere anche psicologica, sessuale ed economica. La violenza psicologica, inoltre, può sfociare nello stalking.
