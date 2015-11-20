Home Home David Bowie: Mini Filmato per singolo "Blackstar", altro che Videoclip!

di Redazione 20/11/2015

Il nuovo disco di David Bowie, "Blackstar", uscirà il prossimo 8 gennaio, giorno del 69esimo compleanno dell'artista, ma intanto è uscito il primo singolo, ovviamente scritto dal grande 'Duca Bianco' "Blackstar": ouverture di "The Last Panthers" Il primo singolo di "Blackstar" è stato scelto come ouverture di "The Last Panthers", serie tv che ha fatto il suo debutto su Sky Atlantic HD lo scorso 13 novembre. L'uscita di un nuovo album del 'Duca Bianco' è sempre un evento e i fan non vedono l'ora di ascoltare tutte le canzoni contenute in un disco che si preannuncia sensazionale. Il singolo "Blackstar", che precede l'uscita del disco omonimo, si può già acquistare sulle maggiori piattaforme digitali. Il brano è una miscellanea di generi. David ha voluto affidarsi al soul, all'elettronica e ai canti gregoriani per realizzare un brano spettacolare e unico. Videoclip di "Blackstar" visibile sul canale YouTube del 'Duca Bianco' Nelle ultime ore è stato diffuso anche il videoclip di "Blackstar". In realtà, più che di clip si potrebbe parlare di un piccolo filmato, visto che dura 10 minuti circa. Si tratta, nello specifico di un mini noir che tiene incollati allo schermo. Non possiamo dire di più. I fan del 'Duca Bianco', del resto, sanno bene che il loro idolo ama stupire il mondo intero. L'ha dimostrato più di una volta. David Bowie, così, si conferma uno dei cantautori più prolifici della storia della musica. "Blackstar" sarà il suo 29esimo disco e uscirà a distanza di 3 anni dal precedente "The Next Day", che venne registrato presso i Magic Shop Music di New York. Tony Visconti: "Blackstar è un album completamente nuovo" Il cortometraggio di "Blackstar", diretto da Johan Renck, è stato lanciato ieri sul canale YouTube dell'artista vedere da stasera. Tony Visconti, grande amico e collaboratore di David Bowie, ha rivelato che "Blackstar" è un album "completamente fresco e nuovo". Non ci resta che attendere il prossimo 8 gennaio per ascoltare tutte le nuove ballate del 'Duca Bianco'. Ora consoliamoci ascoltando il singolo "Blackstar".

