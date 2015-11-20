Sarah Jessica Parker Cerca il Divorzio in "Divorce", Serie Tv in Onda nel 2016
di Redazione
20/11/2015
Sarah Jessica Parker, la star di "Sex and The City", torna sul piccolo schermo, dopo 10 anni. Stavolta, però, l'attrice non sarà la protagonista di storie d'amore ma di divorzio
Nuova serie tv verrà trasmessa in estateSi chiama "Divorce" la nuova serie tv commissionata dalla Hbc e ambientata, come "Sex and The City", a New York. Hbc ha reso noto che la nuova serie tv dovrebbe andare in onda il prossimo anno, in estate. La protagonista è Frances (Sarah Jessica Parker), una donna che vuole fare un reset della sua vita, a cominciare dalla vita matrimoniale. Decide, dunque, di divorziare. Ebbene, Frances scoprirà che non sarà poi così semplice. "Divorce", insomma, narra la storia di un divorzio molto, molto lungo. Thomas Haden Church veste i panni di Robert, il marito di Frances. Nel cast anche Talia Balsam e Molly Shannon, che interpretano le amiche della protagonista. "Divorce" è stato creato da Sharon Horgan, nota regista, attrice e scrittrice irlandese.
Frances: donna che vuole darci un taglioChissà se "Divorce" riscuoterà lo stesso successo di "Sex and The City"? Chissà? Sarah, durante un'intervista, ha detto riguardo al personaggio che interpreta:
"Frances è una donna che inizia a rivalutare la sua vita e il suo matrimonio, e scopre che non è semplice darci un taglio ed iniziare una nuova vita... È una sorta di Sex and the City Redux, che spiega come Carrie sia tornata single dopo aver divorziato da Mr. Big".Non sarà facile vedere Sarah nei panni di Frances, visto che l'avevamo lasciata nei locali di Manhattan mentre cercava l'amore della sua vita. Certo "Sex and The City" è piaciuto molto e tante persone sperano nell'arrivo di un terzo capitolo. La Parker, a settembre, ha detto in merito:
"Potrebbe essere improbabile, sono certa, così come l'ideatore Michael Patrick King, che ci sarebbe una bella storia da poter raccontare, sempre se avremo modo di farlo. Ma la verità, e io ci vado molto cauta, è che non ne abbiamo ancora discusso".
