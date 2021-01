Consigli per la salute dei denti

L’igiene dei denti è di certo molto importante al fine di una corretta cura della bocca. Avere dei denti bianchi, forti e luminosi inoltre, dona anche un aspetto ottimale oltre che una sensazione di benessere. Per la salute dei denti alla base di tutto c’è una corretta igiene orale che dev’essere svolta sia giornalmente a casa sia periodicamente da un professionista.

Quando fare una pulizia dei denti professionale?

Il primo passo è fare una pulizia dei denti professionale, specie se non la si fa da molto tempo. Trovare un dentista Roma, oppure in altre città e paesi in Italia non è difficile, basta affidarsi a un professionista serio e che sia in grado di fare una corretta pulizia dei denti.

Fare una pulizia dei denti da un dentista è molto importante. Anche se di solito si lavano i denti a casa, per quanto lo si faccia bene, la rimozione della placca in modo definitivo si può ottenere solo nel caso in cui si sottoponga a un intervento professionale all’interno di uno studio dentistico.

Il dentista ha gli strumenti idonei ad agire sulla placca eccessiva che si accumula sui denti, inoltre, un professionista può verificare l’eventuale presenza di carie o di altre problematiche più serie come ad esempio la paradontite, una malattia che comporta un accumulo di placca, infiammazione della gengiva e sanguinamento.

Quando si fa la pulizia dentale da un dentista, questo si occuperà di rimuovere gli accumuli di tartaro e placca che rimangono negli spazi sottogengivali e interdentali, cosa difficile da fare a casa da soli. Inoltre, solo il dentista è in grado di fornire dei consigli utili al fine di limitare le complicazioni che il tartaro non trattato può comportare, come piorrea, disturbi gengivali e infiammazioni.

Come svolgere una corretta routine d’igiene dentale a casa

Andare dal dentista almeno una volta ogni tre o quattro mesi per la pulizia dei denti è essenziale per riuscire a mantenerli sani. Ma non basta andare ogni tanto da un professionista. La corretta igiene orale richiede anche che si proceda alla pulizia dei denti ogni giorno direttamente a casa.

La salute dei denti infatti, dev’essere curata per prima cosa a casa. Un professionista sarà in grado di fornire delle indicazioni precise per le operazioni d’igiene dentale anche a casa a seconda delle caratteristiche dei propri denti.

In linea generale comunque, possiamo consigliare alcune abitudini che devono essere comuni a tutti coloro che vogliono seguire una buona igiene orale. Il primo passo, da fare è lavare i denti almeno 3 volte al giorno.

Quando si spazzolano i denti, bisognerebbe concentrarsi su di questi per almeno tre minuti circa. Dopo aver spazzolato i denti per tre minuti, si deve risciacquare correttamente la bocca anche con del collutorio in grado di distruggere i batteri che si annidano all’interno della bocca.

Per eliminare gli accumuli di placca in zone in cui non si riesce ad arrivare con lo spazzolino, una volta al giorno si può usare il filo interdentale che permette di rimuovere gli accumuli di placca nel migliore dei modi.

Una buona igiene dentale richiede anche di sostituire lo spazzolino almeno ogni due mesi, in ogni caso, quando si nota che le setole sono danneggiate, bisogna comprare quello nuovo. Bisogna scegliere anche il giusto dentifricio, meglio evitare quelli eccessivamente abrasivi che possono rovinare lo smalto dei denti, e optare per quelli migliori che rispettino la dentina.

Infine, per una buona igiene orale limitare il consumo di tè e caffè che portano a macchiare i denti, limitare il fumo (che aumenta i batteri e ingiallisce i denti), evitare bevande zuccherate che rendono più semplice l’insorgenza di carie permette di migliorare la salute dei denti.