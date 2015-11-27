Coppia dell'acido, Martina Levato difende genitori: "Devono restare fuori da questa storia"
di Redazione
27/11/2015
Si torna a parlare della cosiddetta coppia dell'acido. Il pm del tribunale di Milano, Marcello Musso, ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per Martina Levato e 14 anni per Andrea Magnani, suo correo, perché i due avrebbero gettato acido su diverse persone. La Levato, lo ricordiamo, è già stata condannata a 14 anni di reclusione assieme al suo complice, Alexander Boettcher, per aver aggredito con l'acido lo studente Pietro Barbini. Martina è stata sentita, stamani, dai giudici. Una volta arrivata in aula, la studentessa bocconiana ha detto:
"La casa dei miei genitori non era la base dell'acido... I miei devono restare fuori da questa storia".Pare che, stamane, la Levato si sia commossa quando uno dei legali di una vittima dell'acido, Stefano Savi, le abbia chiesto delucidazioni riguardo ad alcuni recipienti di soda caustica ritrovati proprio nell'abitazione dei genitori, a Bollate. Martina ha subito risposto così, cercando di non invischiare i genitori nella nauseante storia:
"Per quanto ne so non era soda caustica, ma potassio, che un amico farmacista di mio padre aveva dato ai miei genitori. Serviva solo per conservare le olive, la casa dei miei genitori non era 'la base dell'acido".Martina, inoltre, ha risposto a varie domande poste dagli avvocati delle parti civili, sottolineando di essere estranea all'aggressione subita da Savi. I pm, invece, sostengono che gli aggressori scambiarono Savi per Giuliano Carparelli, giovane che ebbe un breve flirt con la Levato. Carparelli scampò all'agguato il 15 novembre di un anno fa.
"Mi aveva proposto di usare le armi, in particolare la pistola", ha asserito anche in Aula la Levato, riferendosi a Magnani e tentando di scusare Boettcher.Martina Levato, lo scorso 13 novembre, disse al gup Roberto Arnaldi, in merito alla sua storia con Alexander Boettcher:
"Mi sentivo trattata come un oggetto sessuale, avevo una vita senza valori e ho deciso di cambiarla e prendere in mano la situazione".Sembra che Alexander abbia sempre trattato benissimo Martina ma, quando è venuto a sapere che lei, in passato, aveva avuto flirt con molti uomini, è cambiato.
Articolo Precedente
Farmaci troppo cari: italiani rinunciano a curarsi. Donazione confezioni è necessaria
Articolo Successivo
Anna Tatangelo, carambola sulla A1 a bordo della sua Porsche Cayenne: illesa
Redazione