Coppia dell'acido, Martina Levato difende genitori: "Devono restare fuori da questa storia"

"La casa dei miei genitori non era la base dell'acido... I miei devono restare fuori da questa storia".

"Per quanto ne so non era soda caustica, ma potassio, che un amico farmacista di mio padre aveva dato ai miei genitori. Serviva solo per conservare le olive, la casa dei miei genitori non era 'la base dell'acido".

"Mi aveva proposto di usare le armi, in particolare la pistola", ha asserito anche in Aula la Levato, riferendosi a Magnani e tentando di scusare Boettcher.

"Mi sentivo trattata come un oggetto sessuale, avevo una vita senza valori e ho deciso di cambiarla e prendere in mano la situazione".

e 14 anni per, suo correo, perché i due avrebbero gettato acido su diverse persone. La Levato, lo ricordiamo, è già stata condannata a 14 anni di reclusione assieme al suo complice,per aver aggredito con l'acido lo studente. Martina è stata sentita, stamani, dai giudici. Una volta arrivata in aula, la studentessa bocconiana ha detto:Pare che, stamane, la Levato si sia commossa quando uno dei legali di una vittima dell'acido,, le abbia chiesto delucidazioni riguardo ad alcuni recipienti di soda caustica ritrovati proprio nell'abitazione dei genitori, a Bollate. Martina ha subito risposto così, cercando di non invischiare i genitori nella nauseante storia:Martina, inoltre, ha risposto a varie domande poste dagli avvocati delle parti civili, sottolineando di essere estranea all'aggressione subita da Savi. I pm, invece, sostengono che, giovane che ebbe un breve flirt con la Levato. Carparelli scampò all'agguato il 15 novembre di un anno fa.Martina Levato, lo scorso 13 novembre, disse al gup Roberto Arnaldi, in merito alla sua storia con Alexander Boettcher:Sembra che Alexander abbia sempre trattato benissimo Martina ma, quando è venuto a sapere che lei, in passato, aveva avutocon molti uomini, è cambiato.