Anna Tatangelo, carambola sulla A1 a bordo della sua Porsche Cayenne: illesa
di Redazione
27/11/2015
Attimi di panico, ieri, per Anna Tatangelo, cantante e compagna del cantautore napoletano Gigi D'Alessio, poiché è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. I fan di Anna si sono subito preoccupati per la loro beniamina, anche perché l'artista non aveva postato nulla su Facebook, proprio lei che è un'assidua frequentatrice dei social. Ebbene, a fine giornata, il messaggio della Tatangelo è arrivato. I supporter, dunque, si sono messi l'animo in pace. L'artista si stava recando a Sora, sua città natale, dove vivono ancora tutti i suoi familiari e amici ma, a un certo punto, uno scontro tra tir ha cambiato 'le carte in tavola'. Anna, a bordo della sua Porsche Cayenne, è stata costretta a una brusca frenata. Inevitabile l'urto con gli altri mezzi. Sul luogo del incidente sono subito accorsi gli agenti della Polizia stradale di Frosinone, che hanno iniziato a svolgere i primi rilevamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Anna Tatangelo, alla fine, ha rasserenato i fan con un post su Instagram, allegando anche diverse immagini:
"Una grande paura questa mattina in autostrada, ma ringraziando Dio non ci siamo fatti male e questa è la cosa più importante. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo ovunque per sapere come stiamo! Un abbraccio grande".La Tatangelo ha cercato di dimenticare la disavventura a suon di musica, esibendosi a Termini Imerese, in occasione della performance live "Festa del Mare". I pericoli sono in agguato quando si viaggia in auto e si percorrono molti chilometri. Anna, comunque, è abituata a fare viaggi lunghi: si reca, infatti, spesso a Sora, la sua città, che ama più di qualsiasi altra città al mondo. Recentemente, la compagna di Gigi D'Alessio non ha molto apprezzato la parodia di Sora durante il programma 'Avanti un altro', condotto da Paolo Bonolis. Anna vive a Roma da molti anni ma s'infuria se qualcuno prende in giro la sua città natia, dove tra l'altro vivono tutti i suoi cari. Pare che Anna non abbia gradito la performance di Alessia Macari, che ha scimmiottato una ciociara ed ha affermato:
"Non sono nata a Sora. A casa teng i can, mica la gallina".La Tatangelo, dopo aver pubblicato il video discusso su Instagram, ha scritto:
"Non mi toccate Sora perché m'incazzo! Ricordiamoci che a Sora è nato il grande Vittorio De Sica e se c'è qualche contadino ancora... Ne sono fiera!".La risposta della Macari, su Facebook, non è tardata ad arrivare:
"Voglio solo dire che non sono un autore, le canzoni non le scrivo io! Non ho offeso nessuno. Un po' d'ironia ragazzi! Lo sappiamo tutti che adoro Sora e sono quasi sempre lì".Anna Tatangelo, dunque, archivia la brutta avventura sulla A1 e continua a promuovere il suo nuovo singolo, "Gocce di cristallo", uscito venerdì scorso, 20 novembre. Il brano parla di una storia d'amore finita, non ovviamente quella della cantante, visto che la sua relazione con Gigi D'Alessio va a gonfie vele. I due, lo ricordiamo, vivono in una splendida villa alle porte di Roma.
