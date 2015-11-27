Anna Tatangelo, carambola sulla A1 a bordo della sua Porsche Cayenne: illesa

"Una grande paura questa mattina in autostrada, ma ringraziando Dio non ci siamo fatti male e questa è la cosa più importante. Grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo ovunque per sapere come stiamo! Un abbraccio grande".

Attimi di panico, ieri, per, cantante e compagna del cantautore napoletano Gigi D'Alessio, poiché è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale sull', nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. I fan di Anna si sono subito preoccupati per la loro beniamina, anche perché l'artista non aveva postato nulla su, proprio lei che è un'assidua frequentatrice dei social. Ebbene, a fine giornata, il messaggio della Tatangelo è arrivato. I supporter, dunque, si sono messi l'animo in pace. L'artista si stava recando a, sua città natale, dove vivono ancora tutti i suoi familiari e amici ma, a un certo punto, uno scontro tra tir ha cambiato 'le carte in tavola'. Anna, a bordo della sua, è stata costretta a una brusca frenata. Inevitabile l'urto con gli altri mezzi. Sul luogo del incidente sono subito accorsi gli, che hanno iniziato a svolgere i primi rilevamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Anna Tatangelo, alla fine, ha rasserenato i fan con un post su, allegando anche diverse immagini:La Tatangelo ha cercato di dimenticare la disavventura a suon di musica, esibendosi a, in occasione della performance live "Festa del Mare". I pericoli sono in agguato quando si viaggia in auto e si percorrono molti chilometri. Anna, comunque, è abituata a fare viaggi lunghi: si reca, infatti, spesso a Sora, la sua città, che ama più di qualsiasi altra città al mondo. Recentemente, la compagna di Gigi D'Alessio non ha molto apprezzato la, condotto da Paolo Bonolis. Anna vive a Roma da molti anni ma s'infuria se qualcuno prende in giro la sua città natia, dove tra l'altro vivono tutti i suoi cari. Pare che Anna non abbia gradito la performance di, che ha scimmiottato una ciociara ed ha affermato:La Tatangelo, dopo aver pubblicato il video discusso su Instagram, ha scritto:La risposta della Macari, su Facebook, non è tardata ad arrivare:Anna Tatangelo, dunque, archivia la brutta avventura sulla A1 e continua a promuovere il suo nuovo singolo,, uscito venerdì scorso, 20 novembre. Il brano parla di una storia d'amore finita, non ovviamente quella della cantante, visto che la suava a gonfie vele. I due, lo ricordiamo, vivono in una splendida villa alle porte di Roma.