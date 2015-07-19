Home Attualità Corriere della Sera, Giannelli criticato per vignetta profughi

di Redazione 19/07/2015

Corriere della Sera nuovamente criticato. Stavolta a sollevare le polemiche è stata un fumetto del vignettista Giannelli che ritrae una famiglia che torna dalle vacanze e trova vari profughi nella sua abitazione La vignetta di Giannelli ha fatto arrabbiare tante persone, che hanno pubblicato post al vetriolo contro il vignettista del Corriere della Sera, tacciandolo di aver ironizzato un po' troppo sulla tragedia dei migranti africani. "Il mio intento era prendere in giro chi teme che i rifugiati arrivino a casa sua: la satira è anche paradosso", ha scritto Giannelli sul profilo Twitter del Corriere della Sera. La spiegazione, però, non è bastata e il vignettista è stato raggiunto da attacchi del tipo "vergognatevi" e "ti devi scusare".

