Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Corriere della Sera, Giannelli criticato per vignetta profughi

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Corriere della Sera nuovamente criticato. Stavolta a sollevare le polemiche è stata un fumetto del vignettista Giannelli che ritrae una famiglia che torna dalle vacanze e trova vari profughi nella sua abitazione

  La vignetta di Giannelli ha fatto arrabbiare tante persone, che hanno pubblicato post al vetriolo contro il vignettista del Corriere della Sera, tacciandolo di aver ironizzato un po' troppo sulla tragedia dei migranti africani. "Il mio intento era prendere in giro chi teme che i rifugiati arrivino a casa sua: la satira è anche paradosso", ha scritto Giannelli sul profilo Twitter del Corriere della Sera. La spiegazione, però, non è bastata e il vignettista è stato raggiunto da attacchi del tipo "vergognatevi" e "ti devi scusare".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Balotelli Inter: è fatta? Possibile ritorno a Milano attaccante

Articolo Successivo

Miss Roma 2015 è Claudia Guidi: mamma 30enne

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025