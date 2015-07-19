Home Sport Balotelli Inter: è fatta? Possibile ritorno a Milano attaccante

Balotelli Inter: è fatta? Possibile ritorno a Milano attaccante

di Redazione 19/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Campagna acquisti spumeggiante quella dell'Inter. Il club vuole garantire al ct Mancini giocatori di alto livello come Kondogbia, su cui c'era l'interesse anche del Milan. Il club rossonero, però, se l'è fatto scappare Chissà se l'Inter acquisterà nuovamente Mario Balotelli? Nelle ultime ore si vocifera di un possibile ritorno dell'attaccante a Milano, visto che è ai ferri corti col Liverpool. I 'Reds' non hanno neppure convocato Balotelli per il tour estivo. L'Inter, del resto, ha bisogno di rafforzare la parte offensiva che, attualmente, è formata solo da Icardi e Palacio. Balotelli, dunque, potrebbe fare la differenza, a patto che non giochi come quest'anno a Liverpool. Balotelli all'Inter, dunque? Forse. Voci di corridoio sostengono che il team milanese sarebbe pronto a riportare l'attaccante a Milano solo se fosse pronto a rinunciare a parte del suo stipendio. Balotelli accetterà?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp