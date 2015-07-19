Home Spettacoli Miss Roma 2015 è Claudia Guidi: mamma 30enne

di Redazione 19/07/2015

La nuova Miss Roma è Claudia Guidi, una 30enne sposata e con un figlio di 20 mesi. E' la prima volta che la fascia di Miss Roma viene ottenuta da una donna che allatta ancora il figlioletto "Pensavo di scoppiare nel vestito di Gai Mattiolo, non allattavo tutto il giorno, poi per fortuna è andata bene", ha asserito la Guidi, 30enne che vive nel quartiere 'bene' della Balduina col marito Emanuele e col figlioletto Edoardo. Claudia Guidi è alta 1,80 m., ha capelli lunghi e scuri, e occhi azzurri. Ha fascino da vendere ma nella sua vita ha pensato di dedicarsi allo studio. La nuova Miss Roma, infatti, dopo aver conseguito la maturità classica si è laureata in fisioterapia.

