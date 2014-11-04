Cortei, nuove regole per evitare scontri tra manifestanti e forze dell'ordine
di Redazione
04/11/2014
I recenti scontri tra manifestanti e Polizia hanno reso necessaria l'adozione di una precisa disciplina in materia. Arrivano nuove regole.
In sostanza, durante i cortei il contatto fisico con i manifestanti dovrà essere l'ultima soluzione. Le nuove norme prevedono che le forze dell'ordine devono garantire ai manifestanti l'area di rispetto, ovvero uno spazio congruo dai reparti per scongiurare contatti.
Al lato dei cortei, inoltre, non dovranno essere schierati agenti in divisa. Il Corriere della Sera sottolinea che "il regolamento raccomanda l’utilizzo dei dispositivi e degli equipaggiamenti che possano scoraggiare gli attacchi dei manifestanti e quindi le successive cariche".
Stanno per arrivare anche regole sull'uso di manganelli e manette.
