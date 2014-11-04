Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cortei, nuove regole per evitare scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Redazione Avatar

di Redazione

04/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I recenti scontri tra manifestanti e Polizia hanno reso necessaria l'adozione di una precisa disciplina in materia. Arrivano nuove regole.

In sostanza, durante i cortei il contatto fisico con i manifestanti dovrà essere l'ultima soluzione. Le nuove norme prevedono che le forze dell'ordine devono garantire ai manifestanti l'area di rispetto, ovvero uno spazio congruo dai reparti per scongiurare contatti.

Al lato dei cortei, inoltre, non dovranno essere schierati agenti in divisa. Il Corriere della Sera sottolinea che "il regolamento raccomanda l’utilizzo dei dispositivi e degli equipaggiamenti che possano scoraggiare gli attacchi dei manifestanti e quindi le successive cariche".

Stanno per arrivare anche regole sull'uso di manganelli e manette.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne, Guido attacca Fiorella: "Vuoi passare sempre per vittima"

Articolo Successivo

Bulgaria, donna disperata si dà fuoco: in fin di vita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025