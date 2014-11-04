Uomini e Donne, Guido attacca Fiorella: "Vuoi passare sempre per vittima"

E' ripartita con Guido Soldati, Barbara De Santi e Isabella Falasconi la settimana assieme a Uomini e Donne.

La conduttrice Maria De Filippi ha voluto iniziare con il Trono Over l’ottava settimana del programma di successo su Canale 5. Ai Senatori di Uomini e Donne l'arduo compito di entusiasmare il pubblico Mediaset.

La puntata è iniziata con la dichiarazione di Guido Soldati che ha lasciato perplessi molti spettatori. Guido, in sostanza, non prova più nulla per Fiorella.

"Non mi piacciono i tuoi comportamenti e non mi piace il fatto che vuoi passare sempre per vittima", ha detto Guido a Fiorella. Al termine dell'accesa discussione, la Dama esce dallo studio di Uomini e Donne Trono Over.