Bulgaria, donna disperata si dà fuoco: in fin di vita

Uomini e donne. La crisi non risparmia nessuno. Una 38enne bulgara, Lidia Petrova, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Pirogov.

Lidia è stata trasportata d'urgenza al nosocomio dopo essersi data fuoco nei pressi della sede della presidenza, a Sofia. Si vocifera che la 38enne fosse in ansia per la sorte del figlioletto, vista la crisi economica che sta piegando la Bulgaria.

Alla base del tragico gesto non potrebbe esserci, però, solamente una ragione economica ma anche problemi di salute.

"Buona giornata!", aveva scritto Lidia su Facebook prima di darsi fuoco. I medici hanno affermato che la 38enne ha riportato ustioni sul 90% del corpo.